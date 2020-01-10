В Киеве собрали около 7 тысяч елок, оставленных на уличных рынках - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Коммунальные предприятия по Киеву собрали около 7 тысяч елок, которые были оставлены на уличных рынках. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"Официально, если не ошибаюсь, то уже 7 тысяч елок собрали из елочных базаров оставленных", - сообщила пресс-секретарь КГГА Карина Конопленко.
По ее словам, собирали елки коммунальные предприятия по содержанию зеленых насаждений. Сейчас киевляне продолжают сдавать елки в пункты сбора.
Как сообщалось в УНН ранее, 2 января в Киеве заработали пункты приема новогодних елок.