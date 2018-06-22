С начала русской агрессии на Донбассе погибли 215 нацгвардийцив

"Национальная гвардия не предала чести, защищая украинскую землю. 215 гвардейцев погибли, защищая Украину от агрессора", - заявил Порошенко.



Напомним, в этом году в Донбассе в результате боевых действий было убито 29 гражданских лиц, еще 111 получили ранения.



Как повидомляув УНН, с начала конфликта в апреле 2014 году на Донбассе погибли 3000 23 гражданских, включая жертв авиакатастрофы рейса МН17 летом 2014 года. Об этом говорится в новом докладе УВКПЧ ООН по ситуации с правами человека в Украине.