З початку російської агресії на Донбасі загинули 215 нацгвардійців
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. З початку російської агресії в зоні проведення бойових дій загинули 215 бійців Національної гвардії України. Про це під час робочого візиту в Запорізьку область заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Національна гвардія не зрадила честі, захищаючи українську землю. 215 гвардійців загинули, боронячи Україну від агресора", - заявив Порошенко.
Нагадаємо, цього року на Донбасі внаслідок бойових дій було вбито 29 цивільних осіб, ще 111 отримали поранення.
Як повідомляув УНН, з початку конфлікту у квітні 2014 року на Донбасі загинули 3 тисячі 23 цивільних, включаючи жертв авіакатастрофи рейсу МН17 влітку 2014 року. Про це йдеться у новій доповіді УВКПЛ ООН щодо ситуації з правами людини в Україні.