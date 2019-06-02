С начала года произошло более 23 тыс. пожаров на открытых территориях
Киев • УНН
КИЕВ. 2 червня.УНН. В Украине с начала года произошло более 23 тысячи пожаров на открытых территориях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"С начала года в Украине возникло уже более 23 тысячи пожаров на открытых территориях", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Канаде площадь крупного лесного пожара на севере провинции Альберта продолжает увеличиваться из-за погодных условий и уже достигла 130 тыс. га.
Кроме того, в России за лесных пожаров ввели режим ЧС.
В Украине же за прошлый год на открытых территориях произошло более 36 тысяч пожаров.