З початку року виникло понад 23 тис. пожеж на відкритих територіях
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня.УНН. В Україні з початку року виникло понад 23 тисячі пожеж на відкритих територіях. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"З початку року в Україні виникло вже понад 23 тисячі пожеж на відкритих територіях", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що в Канаді площа великої лісової пожежі на півночі провінції Альберта продовжує збільшуватися через погодні умови і вже досягла 130 тис. га.
Крім того, у Росії через лісові пожежі ввели режим НС.
В Україні ж за минулий рік на відкритих територіях сталося понад 36 тисяч пожеж.