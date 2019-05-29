Площа лісової пожежі на заході Канади зросла до 130 тис. га

Ліси горять в цьому регіоні з середини місяця і 19 травня площа загоряння оцінювалася в 25 тис. га, але через сильний вітер і спекотну погоду вона постійно збільшується. До ліквідації загоряння залучено близько 600 пожежників, в тому числі з провінцій Британська Колумбія, Нова Шотландія і Онтаріо. За даними протипожежної служби регіону, в гасінні пожежі задіяні 28 вертольотів, вісім літаків і наземна спецтехніка.

Пожежі присвоєно шосту, вища, категорія складності.

Через пожежу свої будинки змушені були покинути майже 5 тис. осіб, які проживають поруч із зоною лиха. Рятувальникам вдалося відстояти місто Хай-Левел, в якому проживають близько 4 тис. осіб, але всі вони були змушені покинути свої будинки, коли вогонь підійшов близько до населеного пункту. Як повідомила у вівторок мер міста Кристал Макейтір, не виключено, що перші жителі можуть повернутися в Хай-Левел вже в кінці тижня.

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У зв’язку з непростою ситуацією Міністерство освіти Альберти дозволило школярам 6-12 класів, які були змушені разом з батьками залишити свої будинки, не здавати підсумкові тести і випускні іспити.

Раніше УНН повідомляв, що близько 600 пожежників намагаються загасити лісову пожежу на заході Канади.