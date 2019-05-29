Площадь лесного пожара на западе Канады выросла до 130 тыс. га

Леса горят в этом регионе с середины месяца и 19 мая площадь возгорания оценивалась в 25 тыс. га, но из-за сильного ветра и жаркой погоды она постоянно увеличивается. К ликвидации возгорания привлечены около 600 пожарных, в том числе из провинций Британская Колумбия, Новая Шотландия и Онтарио. По данным противопожарной службы региона, в тушении пожара задействованы 28 вертолетов, восемь самолетов и наземная спецтехника.

Пожару присвоен шестая, высшая категория сложности.

Из-за пожара свои дома вынуждены были покинуть около 5 тыс. человек, проживающих рядом с зоной бедствия. Спасателям удалось отстоять город Хай-Левел, в котором проживают около 4 тыс. человек, но все они были вынуждены покинуть свои дома, когда огонь подошел близко к населенному пункту. Как сообщила во вторник мэр города Кристалл Макейтир, не исключено, что первые жители могут вернуться в Хай-Левел уже в конце недели.

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В связи с непростой ситуацией Министерство образования Альберты позволило школьникам 6-12 классов, которые были вынуждены вместе с родителями покинуть свои дома, не сдавать итоговые тесты выпускные экзамены.

Ранее УНН сообщал, что около 600 пожарных пытаются потушить лесной пожар на западе Канады.