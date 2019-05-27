Близько 600 пожежників намагаються загасити лісову пожежу на заході Канади
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Близько 600 пожежників залучено до гасіння лісової пожежі, яка з кінця минулого тижня бушує на півночі провінції Альберта. Про це в неділю повідомив телеканал CTV, передає УНН.
Наразі площа загоряння оцінюється в 105 тис. га, хоча тиждень тому вона становила 25 тис. га.
Пожежі присвоєно шоста, вища, категорія складності. Для допомоги місцевим вогнеборцям в регіон прибули пожежники з провінцій Британська Колумбія, Нова Шотландія і Онтаріо.
За даними протипожежної служби регіону, в ліквідації пожежі задіяні 28 вертольотів, вісім літаків і наземна спецтехніка.
Через пожежу свої будинки змушені були покинути майже 5 тис. осіб, які проживають поруч із зоною лиха. Наразі пожежники намагаються не допустити поширення вогню на місто Хай-Левел — ліси горять вже в 3 км від населеного пункту, який покинули всі його жителі.
Поліція перекрила кілька автодоріг в безпосередній близькості від вогнищ загоряння через сильний дим. Про жертви і руйнування поки інформації не надходило.
Нагадаємо, у Росії через лісові пожежі ввели режим НС.