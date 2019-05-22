Через лісову пожежу у Канаді евакуювали тисячі людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Лісова пожежа спровокувала евакуацію населення з провінції Альберта на заході Канади. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу провінційного уряду.
Як зазначається, природна пожежа Чакег Крік розгорілася приблизно за 5 кілометрів на південь від міста Хай Левел в окрузі Маккензі у північній частині Альберти. Пожежа охопила майже 80 тис. га, вказали в провінційному уряді.
Прогнозується, що спекотна і суха погода в північній частині провінції Альберта у найближчому майбутньому збережеться, а пожежна небезпека зросте.
Також вказано, що було видано накази про евакуацію для міста Хай Левел і частин округу Маккензі на південь від Хай Левел.
"Приблизно 5000 осіб були евакуйовані", - додали в уряді Альберти.
Нагадаємо, у Росії через лісові пожежі ввели режим НС.