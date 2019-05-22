Из-за лесного пожара в Канаде эвакуировали тысячи людей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Лесной пожар спровоцировал эвакуацию населения из провинции Альберта на западе Канады. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу провинциального правительства.
Как отмечается, природный пожар Чакег Крик разгорелась примерно в 5 километрах к югу от города Хай Левел в округе Маккензи в северной части Альберты. Пожар охватил почти 80 тыс. га, указали в провинциальном правительстве.
Прогнозируется, что жаркая и сухая погода в северной части провинции Альберта в ближайшем будущем сохранится, а пожарная опасность возрастет.
Также указано, что были выданы приказы об эвакуации для города Хай Левел и частей округа Маккензи южнее Хай Левел.
"Примерно 5000 человек были эвакуированы", - добавили в правительстве Альберты.
Напомним, в России из-за лесных пожаров ввели режим ЧС.