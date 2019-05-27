Около 600 пожарных пытаются потушить лесной пожар на западе Канады
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Около 600 пожарных привлечены к тушению лесного пожара, который с конца прошлой недели бушует на севере провинции Альберта. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, передает УНН.
Сейчас площадь возгорания оценивается в 105 тыс. га, хотя неделю назад она составляла 25 тыс. га.
Пожару присвоен шестая, высшая, категория сложности. Для помощи местным пожарным в регион прибыли пожарные из провинций Британская Колумбия, Новая Шотландия и Онтарио.
По данным противопожарной службы региона, в ликвидации пожара задействованы 28 вертолетов, восемь самолетов и наземная спецтехника.
Из-за пожара свои дома вынуждены были покинуть около 5 тыс. человек, проживающих рядом с зоной бедствия. Сейчас пожарные пытаются не допустить распространения огня на город Хай-Левел - леса горят уже в 3 км от населенного пункта, покинули все его жители.
Полиция перекрыла несколько автодорог в непосредственной близости от очагов возгорания из-за сильного дыма. О жертвах и разрушениях пока информации не поступало.
Напомним, в России за лесных пожаров ввели режим ЧС.