С начала года от осложнений кори в Украине умерли 14 человек

"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 12 марта 2019 года) корью заболели 32 939 человека: 14 830 взрослых и 18 109 детей. От осложнений кори умерло 14 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, за неделю корью заболели 2179 человек, от осложнений кори умерли 4 человека.

Напомним, в Сумах из-за кори умерла роженица.