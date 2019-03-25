С начала года от осложнений кори в Украине умерли 14 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Украине с начала года от осложнений кори умерли 14 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.
"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 12 марта 2019 года) корью заболели 32 939 человека: 14 830 взрослых и 18 109 детей. От осложнений кори умерло 14 человек", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, за неделю корью заболели 2179 человек, от осложнений кори умерли 4 человека.
Напомним, в Сумах из-за кори умерла роженица.