З початку року від ускладнень кору в Україні померли 14 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україні з початку року від ускладнень кору померли 14 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
"З початку року (з 28 грудня 2018 р. до 12 березня 2019 р.) на кір захворіли 32 939 людини: 14 830 дорослих і 18 109 дітей. Від ускладнень кору померло 14 людей", – йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, за тиждень на кір захворіли 2 179 людей, від ускладнень кору померли 4 людини.
Нагадаємо, у Сумах через кір померла породілля.