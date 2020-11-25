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С начала года в Украине браконьеры нанесли более 25 млн гривен убытков государству

С начала года в Украине браконьеры нанесли более 25 млн гривен убытков государству

Киев  •  УНН

 • 10997 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Украине за 10 месяцев текущего года браконьеры нанесли около 25,5 млн гривен убытков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию.

"В течение 10 месяцев текущего года Государственная экологическая инспекция Украины в рамках двух природоохранных операций обнаружила более 3 тысяч фактов браконьерства и рассчитала около 25,5 миллиона убытков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Госэкоинспекцией проведено 2 природоохранные операции "Нерест, Тишина" и "Сезон охоты", в рамках которых зафиксировано более 3 тысяч нарушений.

Так, массовое убийство животных браконьерами представляет угрозу для выживания на территории Украины таких редких видов, как медведи и лоси.

"Популяция лосей в нашей стране в первые годы независимости насчитывала около 15 тысяч особей. А сегодня этот вид с численностью примерно 5 тысяч животных занесен в Красную книгу. Вскоре из Украины могут полностью исчезнуть и медведи, которых осталось всего около полутысячи. Каждый год их популяция уменьшается на 40-50 особей из-за браконьерства", - отметил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Кроме того, несмотря на вред, который наносит браконьерство окружающей среде, штрафы и убытки за это преступление остаются очень низкими.

"Биоразнообразие Украины стремительно уничтожается, ведь наказание за убийство редких животных остается мизерным. Так, согласно статье 248 Уголовного кодекса Украины незаконная охота на заповедных территориях или на краснокнижных животных наказывается штрафом всего в 100-200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 - 3400 гривен). Не поощряют придерживаться экологического законодательства и убытки, которые рассчитываются за браконьерство. Например, за убийство лисы на территории заповедника браконьер заплатит всего 2605 гривен", - добавил Малеваный.

По его словам, только пересмотр существующих штрафов и методик расчета убытков может способствовать уменьшению масштабов браконьерства.

Напомним, в Черниговской области разоблачены в браконьерстве сотрудники рыбоохраны. У злоумышленников изъята туша свежезабитого бобра, десяток пакетов с лосиным мясом и почти сотню голов рыбы.

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