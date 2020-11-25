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З початку року в Україні браконьєри завдали понад 25 млн гривень збитків державі

З початку року в Україні браконьєри завдали понад 25 млн гривень збитків державі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. В Україні за 10 місяців поточного року браконьєри завдали близько 25,5 млн гривень збитків. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державну екологічну інспекцію.

"Протягом 10 місяців поточного року Державна екологічна інспекція України в рамках двох природоохоронних операцій виявила більш ніж 3 тисячі фактів браконьєрства та розрахувала близько 25,5 мільйона збитків", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що Держекоінспекцією проведено 2 природоохоронні операції "Нерест, Тиша" та "Сезон полювання", в рамках яких зафіксовано понад 3 тисячі порушень.

Так, масове вбивство тварин браконьєрами становить загрозу для виживання на території України таких рідкісних видів, як ведмеді та лосі.

"Популяція лосів в нашій країні в перші роки незалежності налічувала близько 15 тисяч особин. А сьогодні цей вид з чисельністю приблизно 5 тисяч тварин занесений до Червоної книги. Невдовзі з України можуть повністю зникнути і ведмеді, яких залишилось всього близько півтисячі. Кожного року їх популяція зменшується на 40-50 особин через браконьєрство", - зазначив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Окрім того, незважаючи на шкоду, яку завдає браконьєрство довкіллю, штрафи та збитки за цей злочин залишаються дуже низькими.

"Біорізноманіття України стрімко знищується, адже покарання за вбивство рідкісних тварин залишається мізерним. Так, згідно зі статтею 248 Кримінального кодексу України незаконне полювання на заповідних територіях або на червонокнижних тварин карається штрафом всього у 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 – 3400 гривень). Не заохочують дотримуватись екологічного законодавства і збитки, які розраховуються за браконьєрство. Для прикладу, за вбивство лисиці на території заповідника браконьєр заплатить всього 2605 гривень", - додав Мальований.

За його словами, лише перегляд існуючих штрафів та методик розрахунку збитків може сприяти зменшенню масштабів браконьєрства.

Нагадаємо, на Чернігівщині викрито на браконьєрстві співробітників рибоохорони. У зловмисників вилучено тушу свіжозабитого бобра, десяток пакетів із лосиним м’ясом та майже сотню голів риби.

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