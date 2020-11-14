На Чернігівщині на браконьєрстві викрили співробітників рибохорони

"Поліцейські дозвільного відділу Головного управління Нацполіції області та Чернігівського відділу поліції встановили особи підозрюваних у незаконному полюванні. Ними виявилися один з державних інспекторів столичної державної установи, який був у змові зі сторожем одного з об’єктів цієї ж установи", - йдеться в повідомленні.

Для вивезення своєї браконьєрської здобичі з місць полювання до Чернігова спільники використовували службову автівку марки "УАЗ". При огляді місця події слідчо-оперативна група чернігівської поліції виявила та вилучила з салону автомобіля тушу свіжозабитої тварини, зовні схожої на бобра, та десять поліетиленових пакетів із м’ясом, ймовірно, лосиним. Правильність цих припущень встановить відповідна експертиза.

Також у посадовця рибоохорони та його спільника вилучено понад 80 голів риби, теж добутої у браконьєрський спосіб. Службову автівку зловмисників поліція поставила на штрафмайданчик.

Загальна сума збитків, завданих природним багатствам держави незаконними діями цієї пари зловмисників, наразі встановлюється.

"Слідчі поліції відкрили провадження за частиною 2 статті 248 Кримінального кодексу України (незаконне полювання, вчинене службовою особою з використанням службового становища, або за попередньою змовою групою осіб). Максимальне покарання згідно з нею — до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування", - наголосили в поліції.

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні відчуження затримали чоловіка за браконьєрство і вбивство лося.