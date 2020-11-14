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В Черниговской области в браконьерстве разоблачили сотрудников рыбоохраны

В Черниговской области в браконьерстве разоблачили сотрудников рыбоохраны

Киев  •  УНН

 • 20527 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Черниговской области разоблачили в браконьерстве сотрудников рыбоохраны. У злоумышленников изъято тушу свежезабитого бобра, десяток пакетов с лосиным мясом и почти сотню голов рыбы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Черниговской области.

"Полицейские разрешительного отдела Главного управления Нацполиции области и Черниговского отдела полиции установили личности подозреваемых в незаконной охоте. Ими оказались один из государственных инспекторов столичной государственного учреждения, который был в сговоре со сторожем одного из объектов этого же учреждения", - говорится в сообщении.

Для вывоза своей браконьерской добычи с мест охоты в Чернигов сообщники использовали служебную машину марки "УАЗ". При осмотре места происшествия следственно-оперативная группа черниговской полиции обнаружила и изъяла из салона автомобиля тушу свежезабитои животного, внешне похожего на бобра и десять полиэтиленовых пакетов с мясом, вероятно, лосиным. Правильность этих предположений установит соответствующая экспертиза.

Также у чиновника рыбоохраны и его сообщника изъято более 80 голов рыбы, тоже добытой браконьерским способом. Служебную машину злоумышленников полиция поставила на штрафплощадку.

Общая сумма ущерба, нанесенного природным богатствам государства незаконными действиями этой пары злоумышленников, устанавливается.

"Следователи полиции открыли производство по части 2 статьи 248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота, совершенная должностным лицом с использованием служебного положения, или по предварительному сговору группой лиц). Максимальное наказание по ней - до пяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование", - отметили в полиции.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения задержали мужчину за браконьерство и убийство лося.

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