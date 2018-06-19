С начала года Украина сократила внешние долги более чем на 8%
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. С начала года внешние долги Украины уменьшились на 8,3%. Об этом УНН сообщили в Министерстве финансов в ответ на запрос.
“С начала 2018 года размер государственного и гарантированного государством внешнего долга упал на 8,3%”, — отметили в Минфине.
По данным министерства, по состоянию на 30 апреля 2018 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 020,98 млрд грн або 77,05 млрд долларов, в том числе:
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- государственный и гарантированный государством внешний долг — 1 261,14 млрд грн (62,4% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 48,08 млрд долларов;
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- государственный и гарантированный государством внутренний долг — 759,84 млрд грн (37,6%) или 28,97 млрд долларов.
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Среди международных финансовых организаций, МВФ Украина должна едва ли не больше всего — 4,61 млрд долларов или 121,03 млрд грн. Больший долг Украины имеет только перед Международным банком реконструкции и развития — 4,83 млрд долларов или 126,68 млрд грн.
Всего, МФО Украина должна 14,22 млрд долларов или 372,93 млрд грн.
По данным Минфина, в течение апреля 2018 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась на 32,62 млрд грн (0,32 млрд долларов) в результате осуществления платежей по погашению государственного и гарантированного государством долга в соответствии с кредитными соглашениями и за счет разницы курсов валют на конец отчетного периода по сравнению с предыдущим.
Напомним, по данным НБУ, до конца года Украине необходимо будет погасить около 2 млрд долларов внешних долгов.