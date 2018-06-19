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З початку року Україна зменшила зовнішні борги на понад 8%

З початку року Україна зменшила зовнішні борги на понад 8%

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. З початку року зовнішні борги України зменшились на 8,3%. Про це УНН повідомили у Міністерстві фінансів у відповідь на запит.

“З початку 2018 року розмір державного та гарантованого державою зовнішнього боргу впав на 8,3%”, — зауважили у Мінфіні.

За даними міністерства, станом на 30 квітня 2018 року державний та гарантований державою борг України становив 2 020,98 млрд грн або77,05 млрд доларів, в тому числі:

  • державний та гарантований державою зовнішній борг — 1 261,14 млрд грн ( 62,4%від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 48,08 млрд доларів;
  • державний та гарантований державою внутрішній борг — 759,84 млрд грн (37,6%) або 28,97 млрд доларів.

Серед міжнародних фінансових організацій, МВФ Україна заборгувала чи не найбільше — 4,61 млрд доларів або 121,03 млрд грн. Більший борг Україна має лише перед Міжнародним банком реконструкції та розвитку — 4,83 млрд доларів або 126,68 млрд грн.

Всього, МФО Україна винна 14,22 млрд доларів або 372,93 млрд грн.

За даними Мінфіну, протягом квітня 2018 року сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилась на 32,62 млрд грн (0,32 млрд доларів) в результаті здійснення платежів з погашення державного та гарантованого державою боргу відповідно до кредитних угод та за рахунок різниці курсів валют на кінець звітного періоду у порівнянні із попереднім.

Нагадаємо, за даними НБУ, до кінця року Україні необхідно буде погасити близько 2 млрд доларів зовнішніх боргів.

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