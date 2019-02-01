С начала года в киевском метро травмировались 4 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. С начала 2019 года в киевском метрополитене с пассажирами произошло четыре несчастных случая, которые имели травматические последствия. Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен" в ответ на запрос журналиста УНН.
"С начала 2019 произошло 4 несчастных случая с пассажирами, которые имели травматические последствия", - говорится в ответе на запрос.
Также в столичной подземке уточнили, что в 2018 году имел место один травматический случай падения пассажира на рельсы, который закончился летально.
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Как сообщал УНН, в столичном метро, на станции "Театральная", умер человек.
Ранее сообщалось, что на станции метро "Дворец Спорта" человек упал на рельсы.
Напомним, за 11 месяцев 2018 в киевском метро произошло около 70 травм пассажиров. В основном, из -за нарушения правил безопасности.