У київському метрополітені людина потрапила під потяг, рух тимчасово зупинили
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У київському метрополітені людина потрапила під потяг на станції “Лівобережна” червоної гілки. У результаті події, рух поїздів було обмежено, повідомляє кореспондент УНН.
Очевидці повідомляють, що невідомий кинувся під потяг, залишивши на пероні сумку.
На своїй Facebook-сторінці КП “Київський метрополітен” підтвердив смерть невідомого.
Станом на 23 годину рух відновлено в звичайному режимі.
Нагадаємо, 27 березня, працівники Національної поліції на Харківщині затримали поїзд № 138 Хмельницький — Лисичанськ після того, як на колії кинулась жінка.