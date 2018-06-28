У київському метрополітені людина потрапила під потяг, рух тимчасово зупинили

Очевидці повідомляють, що невідомий кинувся під потяг, залишивши на пероні сумку.

На своїй Facebook-сторінці КП “Київський метрополітен” підтвердив смерть невідомого.

Станом на 23 годину рух відновлено в звичайному режимі.

Нагадаємо, 27 березня, працівники Національної поліції на Харківщині затримали поїзд № 138 Хмельницький — Лисичанськ після того, як на колії кинулась жінка.