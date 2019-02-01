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З початку року у київському метро травмувалися 4 особи

З початку року у київському метро травмувалися 4 особи

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. З початку 2019 року у київському метрополітені з пасажирами сталося чотири нещасні випадки, які мали травматичні наслідки. Про це повідомили у КП "Київський метрополітен" у відповідь на запит журналіста УНН.

"З початку 2019 року сталося 4 нещасні випадки з пасажирами, які мали травматичні наслідки", - йдеться у відповіді на запит.

Також у столичній підземці уточнили, що у 2018 році мав місце один травматичний випадок падіння пасажира на колії, який закінчився летально.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У київському метрополітені людина потрапила під потяг, рух тимчасово зупинили

Як повідомляв УНН, у столичному метро, на станції "Театральна", померла людина.

Раніше повідомлялося, що на станції метро "Палац Спорту" чоловік упав на колії.

Нагадаємо, за 11 місяців 2018 року у київському метро сталося близько 70 травмувань пасажирів. В основному, через порушення правил безпеки.

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