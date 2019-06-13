С начала года в Киеве зарегистрировано более 135 преступлений касательно нелегального оборота оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Киеве с начала года зарегистрировано 137 уголовных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета со ссылкой на отчет постоянной комиссии о выполнении городской целевой программы профилактики и противодействия преступности в городе “Безопасная столица” за первый квартал 2019 года, передает УНН.
“Вместе с тем, в столице значительно увеличились объемы нелегального оборота оружия. Это связано в первую очередь с проведением операции Объединенных сил на востоке страны. Так, с начала года зарегистрировано 137 уголовных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сообщено о подозрении в 75 уголовных преступлений”, — рассказал начальник управления по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами по обеспечению правопорядка и муниципальной безопасности исполнительного органа Киевсовета (КГГА) Олег Куявский.
Напомним, полиция изъяла нелегальное оружие сразу в двух районах Черновицкой области.