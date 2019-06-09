Поліція вилучила нелегальну зброю відразу у двох районах Чернівецької області
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У Глибоцькому та Кіцманському районах Чернівецької області поліція знайшла та вилучила нелегальну зброю. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.
Правоохоронці знайшли пістолет, обріз мисливської рушниці та набої. Порушники зберігали без необхідних дозвільних документів. Відповідно до чинного законодавства, таке кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
“7-го червня під час проведення профілактичних заходів, спрямованих на вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухівки, працівники Глибоцького відділення поліції викрили протиправну діяльність 43-річного жителя районного центру. Чоловік незаконно зберігав і носив при собі пістолет іноземного виробництва, у магазині якого було 5 набоїв калібру 8 мм, а також 56 набоїв калібру 6,5 мм”, — йдеться у повідомленні.
Також, поліція знайшла та вилучила у 40-річного жителя села Хлівище обріз мисливської рушниці 28 калібру без маркування.
“Усе вилучене направлено на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України”, — додали правоохоронці.
Нагадаємо, у рамках проведення операції “Зброя та вибухівка” правоохоронці отримали інформацію про причетність жителя Новоукраїнського району до незаконного поводження з бойовими припасами, яка у результаті перевірки знайшла підтвердження. Як з’ясувалось, житель Кіровоградщини зберігав удома підривач і гранатомет.