Полиция изъяла нелегальное оружие сразу в двух районах Черновицкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В Глибоцком и Кицманском районах Черновицкой области полиция нашла и изъяла нелегальное оружие. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.
Правоохранители нашли пистолет, обрез охотничьего ружья и патроны. Нарушители хранили без необходимых разрешительных документов. Согласно действующему законодательству, такое уголовное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
“7 июня во время проведения профилактических мероприятий, направленных на изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки, работники Глибоцкого отделения полиции разоблачили противоправную деятельность 43-летнего жителя районного центра. Мужчина незаконно хранил и носил при себе пистолет иностранного производства, в магазине которого было 5 патронов калибра 8 мм, а также 56 патронов калибра 6,5 мм”, — говорится в сообщении.
Также, полиция нашла и изъяла у 40-летнего жителя села Хлевище обрез охотничьего ружья 28 калибра без маркировки.
“Все изъятое направлено на исследование в Черновицкий научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра. По обоим фактам следователи начали уголовные производства по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины”, — добавили правоохранители.
Напомним, в рамках проведения операции “Оружие и взрывчатка” правоохранители получили информацию о причастности жителя Новоукраинского района к незаконному обращению с боеприпасами, которая в результате проверки нашла подтверждения. Как выяснилось, житель Кировоградской области хранил дома взрыватель и гранатомет.