З початку року у Києві зареєстровано понад 135 правопорушень щодо нелегального обігу зброї

КИЇВ. 13 червня. УНН. У Києві з початку року зареєстровано 137 кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом зброї, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє прес-служба Київської міської ради з посиланням на звіт постійної комісії про виконання міської цільової програми профілактики та протидії злочинності в місті “Безпечна столиця” за перший квартал 2019 року, передає УНН.