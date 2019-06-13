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З початку року у Києві зареєстровано понад 135 правопорушень щодо нелегального обігу зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. У Києві з початку року зареєстровано 137 кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом зброї, що на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє прес-служба Київської міської ради з посиланням на звіт постійної комісії про виконання міської цільової програми профілактики та протидії злочинності в місті “Безпечна столиця” за перший квартал 2019 року, передає УНН.

З початку року у Києві зареєстровано понад 135 правопорушень щодо нелегального обігу зброї

“Разом із тим, у столиці значно збільшились обсяги нелегального обігу зброї. Це пов’язано в першу чергу з проведенням операції Об’єднаних сил на сході країни. Так, від початку року зареєстровано 137 кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Повідомлено про підозру за 75 кримінальними правопорушеннями”, — розповів начальник управління з питань взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та муніципальної безпеки виконавчого органу Київради (КМДА) Олег Куявський.

Нагадаємо, поліція вилучила нелегальну зброю відразу у двох районах Чернівецької області.

Українські Національні Новини

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