С начала года транзит газа составил почти 30 млрд кубометров - Оператор ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. За 7 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины протранзитировал 29,8 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Оператора.
"За 7 месяцев 2020 Оператор ГТС Украины протранзитував 29,8 млрд куб. м газа в соответствии с новой транзитной сделкой. Это на 44% меньше, чем за этот же период прошлого года (53,2 млрд куб. м)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала года Газпром полностью рассчитывается за весь объем забронированных мощностей, из которых использует только 79%.
"Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", - говорится в сообщении.
Напомним, цена на природный газ для бытовых клиентов в августе выросла на 0,27 грн и составляет 3,24 грн/куб.м.