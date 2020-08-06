З початку року транзит газу склав майже 30 млрд кубометрів – Оператор ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. За 7 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 29,8 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Оператора.
"За 7 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 29,8 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди. Це на 44% менше, ніж за цей самий період минулого року (53,2 млрд куб. м)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку року Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує лише 79%.
"Зі свого боку ОГТСУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ціна на природний газ для побутових клієнтів у серпні зросла на 0,27 грн і становить 3,24 грн/куб.м.