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З початку року транзит газу склав майже 30 млрд кубометрів – Оператор ГТС

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. За 7 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 29,8 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Оператора.

"За 7 місяців 2020 року Оператор ГТС України протранзитував 29,8 млрд куб. м газу відповідно до нової транзитної угоди. Це на 44% менше, ніж за цей самий період минулого року (53,2 млрд куб. м)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з початку року Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує лише 79%.

"Зі свого боку ОГТСУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ціна на природний газ для побутових клієнтів у серпні зросла на 0,27 грн і становить 3,24 грн/куб.м.

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