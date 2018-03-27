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С начала года СММ зафиксировала более 10 тыс нарушений в Луганской области

С начала года СММ зафиксировала более 10 тыс нарушений в Луганской области

Киев  •  УНН

 • 9490 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В период с 1 января по 23 марта Специальная Мониторинговая Миссия ОБСЕ зафиксировала более 10 100 нарушений режима прекращения огня в районах вдоль линии соприкосновения в Луганской области. Об этом во время брифинга в Луганске заявил Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает кореспондент УНН.

“Во временном промежутке от 1 января по 23 марта Специальная Мониторинговая Миссия ОБСЕ зафиксировала более 10 100 нарушений режима прекращения огня, включая 1100 случаев применения этого вооружения в районах вдоль линии соприкосновения в Луганской области, из которых 130 случаев применения реактивной системы залпового огня”, — сказал он.

Если брать временной промежуток с 1 января, наиболее пострадавшим районом территории области Хуг назвал район Попасной и Первомайска, на которые приходится порядка 75 % от всех нарушений.

“В тот же период СММ зафиксировала порядка 80 единиц вооружения, размещенные в нарушение согласованных линий отвода по обе стороны от линии соприкосновения”, — добавил он.

Напомним, возле патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Пикузах велся огонь из стрелкового оружия.

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