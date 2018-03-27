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З початку року СММ зафіксувала більше 10 тис. порушень в Луганській області

З початку року СММ зафіксувала більше 10 тис. порушень в Луганській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У період з 1 січня по 23 березня Спеціальна Моніторингова Місія ОБСЄ зафіксувала більше 10 100 порушень правил режиму припинення вогню в районах уздовж лінії зіткнення в Луганській області. Про це під час брифінгу в Луганську заявив Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

"У часовому проміжку від 1 січня по 23 березня Спеціальна Моніторингова Місія ОБСЄ зафіксувала більше 10 100 порушень правил режиму припинення вогню, включаючи 1100 випадків застосування озброєння в районах уздовж лінії зіткнення в Луганській області, з яких 130 випадків застосування реактивної системи залпового вогню", - сказав він.

Якщо брати часовий проміжок з 1 січня, найбільш постраждалим районом території області Хуг назвав район Попасної і Первомайська, на які припадає близько 75% від усіх порушень.

"У той же період СММ зафіксувала близько 80 одиниць озброєння, розміщені в порушення узгоджених ліній відведення по обидві сторони від лінії зіткнення", - додав він.

Нагадаємо, біля патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Пікуза вівся вогонь зі стрілецької зброї.

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