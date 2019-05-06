С начала года средняя пенсия выросла на 250 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Пенсионный фонд Украины опубликовал данные по численности пенсионеров и размер средней пенсии по состоянию на 1 апреля 2019 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ПФУ в Facebook, передает УНН.
По состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывается 11,4 млн пенсионеров.
С начала года средняя пенсия выросла на 253,38 грн до 2899,04 грн.
Как сообщал УНН, почти 9 млн пенсионерам с марта был увеличен размер пенсии.
Напомним, Пенсионный фонд Украины обнародовал данные средних размеров пенсий по категориям получателей после индексации с 1 марта.