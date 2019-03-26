Розмір пенсії підвищився для майже 9 млн пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Майже 9 млн пенсіонерам з березня був збільшений розмір пенсії. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Із 10,2 млн пенсіонерів, яким було проведено перерахунок, розмір пенсії підвищений для 8,970 млн пенсіонерів. Постановою уряду визначено, що після проведення перерахунку розмір пенсії зростає, але таки підвищення не може бути меншим за 100 грн", - зазначив міністр.
При цьому він додав, що також зросла пенсія по інвалідності для 1,185 млн осіб – на 802,7 грн, пенсія по втраті годувальника зросла на 715 грн, пенсія за вислугу років зросла на 662 грн.
Нагадаємо, на сьогодні пенсії українців у середньому зросли на 514 гривень. Максимальне підвищення пенсійної виплати сягнуло 1000 гривень, а мінімальне від 100 гривень.
Пенсійний фонд України оприлюднив дані середніх розмірів пенсій за категоріями отримувачів після індексації з 1 березня.