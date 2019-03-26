Размер пенсии повысился почти для 9 млн пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Почти 9 млн пенсионерам с марта был увеличен размер пенсии. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С 10,2 млн пенсионеров, которым был проведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8,970 млн пенсионеров. Постановлением правительства определено, что после проведения перерасчета размер пенсии растет, но все-таки повышение не может быть меньше 100 грн", - отметил министр.
При этом он добавил, что также выросла пенсия по инвалидности для 1,185 млн человек - на 802,7 грн, пенсия по потере кормильца выросла на 715 грн, пенсия за выслугу лет выросла на 662 грн.
Напомним, сегодня пенсии украинцев в среднем выросли на 514 гривен. Максимальное повышение пенсионной выплаты достигло 1000 гривен, а минимальное от 100 гривен.
Пенсионный фонд Украины обнародовал данные средних размеров пенсий по категориям получателей после индексации с 1 марта.