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Размер пенсии повысился почти для 9 млн пенсионеров

Киев • УНН

 • 15418 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Почти 9 млн пенсионерам с марта был увеличен размер пенсии. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Размер пенсии повысился почти для 9 млн пенсионеров

"С 10,2 млн пенсионеров, которым был проведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8,970 млн пенсионеров. Постановлением правительства определено, что после проведения перерасчета размер пенсии растет, но все-таки повышение не может быть меньше 100 грн", - отметил министр.

При этом он добавил, что также выросла пенсия по инвалидности для 1,185 млн человек - на 802,7 грн, пенсия по потере кормильца выросла на 715 грн, пенсия за выслугу лет выросла на 662 грн.

Напомним, сегодня пенсии украинцев в среднем выросли на 514 гривен. Максимальное повышение пенсионной выплаты достигло 1000 гривен, а минимальное от 100 гривен.

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные средних размеров пенсий по категориям получателей после индексации с 1 марта.

Украинские Национальные Новости

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