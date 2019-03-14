З березня пенсії підвищили не всім категоріям одержувачів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Пенсійний фонд України оприлюднив дані середніх розмірів пенсій за категоріями отримувачів після індексації з 1 березня. Такі дані повідомила прес-служба Пенсійного фонду України, передає УНН.
За даними Пенсійного фонду України, розмір виплат пенсій практично не змінився для військовослужбовців та одержувачів соціальних пенсій.
Розподіл пенсіонерів по видах та середньому розміру пенсії у січні та березні 2019 року:
• за віком — 8 637 505 осіб, середній розмір склав 3158 грн (на 1 січня — 2648 грн);
• через інвалідність — 1 308 323 особи, середній розмір — 2527 грн (на 1 січня — 1995 грн);
• військовослужбовці — 554 245 осіб, середній розмір — 4691 грн (на 1 січня — 4682 грн);
• за вислугу років — 228 930 осіб, середній розмір — 2934 грн (на 1 січня — 2477 грн);
• соціальні пенсії — 80 650 осіб, середній розмір — 1502 грн (на 1 січня — 1500 грн);
• у зв’язку з втратою годувальника — 584 706 осіб, середній розмір — 2776 грн (на 1 січня — 2255 грн).
Як повідомляв УНН, з березня в Україні розмір пенсії підвищено для 8,97 мільйона пенсіонерів, одноразову доплату до пенсії у березні-квітні отримають понад 2 мільйони пенсіонерів. Середня сума підвищення для тих, чиї пенсії перерахували, сягнула 514,5 грн з урахуванням сум одноразової доплати, а для тих, розмір пенсії яких зріс — 586,10 грн з урахуванням одноразової доплати.
Нагадаємо, в Україні зріс середній розмір пенсії на 19,3% — зі 2 542 грн станом на 1 січня до 3 033 грн станом на 1 березня.