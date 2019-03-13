Середній розмір пенсії в Україні зріс майже на 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. В Україні зріс середній розмір пенсії на 19,3% - зі 2 542 грн станом на 1 січня до 3 033 грн станом на 1 березня. Такі дані повідомила прес-служба Пенсійного фонду України, передає УНН.
Так, згідно з даними ПФУ, станом на 1 січня середній розмір пенсії становив 2 542 грн. Станом на 1 березня середній розмір пенсії становив 3 033 грн.
При цьому, у розрізі середнього розміру пенсії з 1 березня 2019 року за видами пенсій 80% пенсіонерів отримують пенсію у 3 102 грн за віком, 13% - 2 679 грн по інвалідності, 5% - 2 773 грн у разі втрати годувальника, 2% - 3 097 грн за вислугою років.
А у розрізі численності пенсіонерів за розміром підвищення пенсійних виплат 28% пенсіонерів отримають підвищення від 100,01 грн до 400 грн, 27% - понад 1000 грн, 22% - 100 грн, 9% - від 400,01 грн до 500 грн, 9% від 500,01 грн до 700 грн, 5% - від 700,01 грн до 1000 грн.
Нагадаємо, з березня в Україні розмір пенсії підвищено для 8,97 мільйона пенсіонерів, одноразову доплату до пенсії у березні-квітні отримають понад 2 мільйона пенсіонерів.
Також повідомлялося, що в Україні з березня розпочнеться індексація пенсій.