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ПФУ назвав розмір підвищення пенсій

ПФУ назвав розмір підвищення пенсій

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. З березня в Україні розмір пенсії підвищено для 8,97 мільйона пенсіонерів, одноразову доплату до пенсії у березні-квітні отримають понад 2 мільйона пенсіонерів. Середня сума підвищення для тих, чиї пенсії перерахували, сягнула 514,5 грн з урахуванням сум одноразової доплати, а для тих, розмір пенсії яких зріс - 586,10 грн з урахуванням одноразової доплати. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України.

За даними ПФУ, перерахунок пенсій проведено для осіб, які отримують пенсії, призначені згідно із законами України:

  • "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" – на коефіцієнт 1,17 збільшується показник 3 764,40 грн (середня заробітна плата за 2014-2016 роки);
  • "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (з числа військовослужбовців строкової служби) – на коефіцієнт 1,17 збільшується показник 3 764,40 грн;
  • "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (які отримують пенсії, обчислені, виходячи із заробітної плати, визначеної за роботу у зоні відчуження) – на коефіцієнт 1,17 збільшується показник 928,81 грн (середня заробітна плата (дохід) на одну застраховану особу, з якої сплачено страхові внески, за 2006 рік).

Не передбачено проведення індексації пенсій, призначених за "спеціальними" законами (державним службовцям, посадовим особам органів місцевого самоврядування, прокурорам, суддям, народним депутатам тощо).

Із 10,2 млн пенсіонерів, яким проведено перерахунок, розмір пенсії підвищено для 8 972 000 пенсіонерів.

Згідно із законодавством, якщо після перерахунку розмір пенсії зростає, то таке підвищення не може бути меншим за 100 гривень.

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Крім того, пенсіонерам, які мають повний страховий стаж (35 років чоловіки, 30 років – жінки, а для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, 25 років чоловіки, 20 років жінки) та у яких розмір пенсії не перевищує суми 1 669,20 гривень (40% від мінімальної заробітної плати 4 173 грн), виплачується одноразова доплата до пенсії обсягом 2 410,17 грн. Одноразова доплата виплачуватиметься рівними частинами (по 1 205,09 грн) у березні та у квітні.

Одноразову доплату до пенсії встановлено 2 095 111 особам.

"Середня сума підвищення для осіб, пенсії яких підлягали перерахунку, становить 514,5 грн (з урахуванням сум одноразової доплати), а для осіб, у яких розмір пенсії зріс – 586,10 грн (з урахуванням одноразової доплати)", - повідомили у ПФУ.

Розподіл пенсіонерів за діапазонами підвищення пенсій наступний:

  • до 100 грн включно – 1 991 457 осіб,
  • від 100,01 грн до 400 грн – 2 536 385 осіб,
  • від 400,01 грн до 500 грн – 798 016 осіб,
  • від 500,01 грн до 700 грн – 761 140 осіб,
  • від 700,01 грн до 1000 грн – 425 537 осіб,
  • понад 1000 грн – 2 459 824 осіб.

Нагадаємо, в Україні з березня розпочнеться індексація пенсій.

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