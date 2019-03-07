ПФУ назвав розмір підвищення пенсій

КИЇВ. 7 березня. УНН. З березня в Україні розмір пенсії підвищено для 8,97 мільйона пенсіонерів, одноразову доплату до пенсії у березні-квітні отримають понад 2 мільйона пенсіонерів. Середня сума підвищення для тих, чиї пенсії перерахували, сягнула 514,5 грн з урахуванням сум одноразової доплати, а для тих, розмір пенсії яких зріс - 586,10 грн з урахуванням одноразової доплати. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України.