ПФУ назвал размер повышения пенсий

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 111991 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 116257 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 118900 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119400 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 149619 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116545 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141076 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145099 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130457 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130457 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

Трамп думает переместить американские войска из Германии в Венгрию: что известно

8 марта, 01:06 • 70583 просмотра
США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

8 марта, 01:45 • 106139 просмотра
Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

8 марта, 02:22 • 89398 просмотра
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

04:25 • 49335 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

05:30 • 117793 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 116062 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 149619 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 164256 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 175734 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 233801 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 111991 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 78386 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 100317 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 104266 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 104027 просмотра
Актуальное
ПФУ назвал размер повышения пенсий

ПФУ назвал размер повышения пенсий

Киев  •  УНН

 • 23150 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. С марта в Украине размер пенсии повышен для 8,97 миллиона пенсионеров, одноразовую доплату к пенсии в марте-апреле получат более 2 миллионов пенсионеров. Средняя сумма повышения для тех, чьи пенсии перечислили, достигла 514,5 грн с учетом сумм единовременной доплаты, а для тех, размер пенсии которых вырос - 586,10 грн с учетом единовременной доплаты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.

По данным ПФУ, перерасчет пенсий проведен для лиц, получающих пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины:

  • "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" - на коэффициент 1,17 увеличивается показатель 3 764,40 грн (средняя заработная плата за 2014-2016 годы);
  • "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (из числа военнослужащих срочной службы) - на коэффициент 1,17 увеличивается показатель 3 764,40 грн;
  • "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" (которые получают пенсии, рассчитанные исходя из заработной платы, определенной за работу в зоне отчуждения) - на коэффициент 1,17 увеличивается показатель 928,81 грн (средняя заработная плата (доход) на одно застрахованное лицо, с которой уплачены страховые взносы, за 2006 год).

Не предусмотрено проведение индексации пенсий, назначенных по "специальным" законам (государственным служащим, должностным лицам органов местного самоуправления, прокурорам, судьям, народным депутатам и т.д.).

С 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 000 пенсионеров.

Согласно законодательству, если после перерасчета размер пенсии растет, то такое повышение не может быть меньше 100 гривен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пенсионеры получат доплаты за счет "евроблях"

Кроме того, пенсионерам, имеющим полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет - женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 25 лет мужчины, 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает суммы 1 669,20 гривен (40% от минимальной заработной платы 4 173 грн), выплачивается единовременное доплата к пенсии в размере 2 410,17 грн. Одноразовая доплата будет выплачиваться равными частями (по 1 205,09 грн) в марте и в апреле.

Одноразовую доплата к пенсии установлена 2 095 111 лицам.

"Средняя сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежали пересчету, составляет 514,5 грн (с учетом сумм единовременной доплаты), а для лиц, у которых размер пенсии вырос - 586,10 грн (с учетом одноразовой доплаты)", - сообщили в ПФУ.

Распределение пенсионеров по диапазонам повышения пенсий следующее:

  • до 100 грн включительно - 1 991 457 человек,
  • от 100,01 грн до 400 грн - 2 536 385 человек,
  • от 400,01 грн до 500 грн - 798 016 человек,
  • от 500,01 грн до 700 грн - 761 140 человек,
  • от 700,01 грн до 1000 грн - 425 537 человек,
  • более 1000 грн - 2 459 824 человек.

Напомним, в Украине с марта начнется индексация пенсий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы