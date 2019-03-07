ПФУ назвал размер повышения пенсий
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. С марта в Украине размер пенсии повышен для 8,97 миллиона пенсионеров, одноразовую доплату к пенсии в марте-апреле получат более 2 миллионов пенсионеров. Средняя сумма повышения для тех, чьи пенсии перечислили, достигла 514,5 грн с учетом сумм единовременной доплаты, а для тех, размер пенсии которых вырос - 586,10 грн с учетом единовременной доплаты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины.
По данным ПФУ, перерасчет пенсий проведен для лиц, получающих пенсии, назначенные в соответствии с законами Украины:
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- "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" - на коэффициент 1,17 увеличивается показатель 3 764,40 грн (средняя заработная плата за 2014-2016 годы);
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- "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" (из числа военнослужащих срочной службы) - на коэффициент 1,17 увеличивается показатель 3 764,40 грн;
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- "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" (которые получают пенсии, рассчитанные исходя из заработной платы, определенной за работу в зоне отчуждения) - на коэффициент 1,17 увеличивается показатель 928,81 грн (средняя заработная плата (доход) на одно застрахованное лицо, с которой уплачены страховые взносы, за 2006 год).
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Не предусмотрено проведение индексации пенсий, назначенных по "специальным" законам (государственным служащим, должностным лицам органов местного самоуправления, прокурорам, судьям, народным депутатам и т.д.).
С 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 000 пенсионеров.
Согласно законодательству, если после перерасчета размер пенсии растет, то такое повышение не может быть меньше 100 гривен.
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Кроме того, пенсионерам, имеющим полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет - женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 25 лет мужчины, 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает суммы 1 669,20 гривен (40% от минимальной заработной платы 4 173 грн), выплачивается единовременное доплата к пенсии в размере 2 410,17 грн. Одноразовая доплата будет выплачиваться равными частями (по 1 205,09 грн) в марте и в апреле.
Одноразовую доплата к пенсии установлена 2 095 111 лицам.
"Средняя сумма повышения для лиц, пенсии которых подлежали пересчету, составляет 514,5 грн (с учетом сумм единовременной доплаты), а для лиц, у которых размер пенсии вырос - 586,10 грн (с учетом одноразовой доплаты)", - сообщили в ПФУ.
Распределение пенсионеров по диапазонам повышения пенсий следующее:
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- до 100 грн включительно - 1 991 457 человек,
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- от 100,01 грн до 400 грн - 2 536 385 человек,
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- от 400,01 грн до 500 грн - 798 016 человек,
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- от 500,01 грн до 700 грн - 761 140 человек,
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- от 700,01 грн до 1000 грн - 425 537 человек,
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- более 1000 грн - 2 459 824 человек.
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Напомним, в Украине с марта начнется индексация пенсий.