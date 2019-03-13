Средний размер пенсии в Украине вырос почти на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Украине вырос средний размер пенсии на 19,3% - с 2542 грн по состоянию на 1 января до 3033 грн по состоянию на 1 марта. Такие данные сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины, передает УНН.
Так, согласно данным ПФУ, по состоянию на 1 января средний размер пенсии составлял 2542 грн. По состоянию на 1 марта средний размер пенсии составлял 3033 грн.
При этом в разрезе среднего размера пенсии с 1 марта 2019 года по видам пенсий 80% пенсионеров получают пенсию в 3102 грн по возрасту, 13% - 2679 грн по инвалидности, 5% - 2773 грн в случае потери кормильца, 2% - 3097 грн по выслуге лет.
А в разрезе численности пенсионеров по размеру повышения пенсионных выплат 28% пенсионеров получат повышение от 100,01 грн до 400 грн, 27% - более 1000 грн, 22% - 100 грн, 9% - от 400,01 грн до 500 грн, 9 % от 500,01 грн до 700 грн, 5% - от 700,01 грн до 1000 грн.
Напомним, с марта в Украине размер пенсии повышен для 8,97 миллиона пенсионеров, одноразовую доплату к пенсии в марте-апреле получат более 2 миллиона пенсионеров.
Также сообщалось, что в Украине с марта начнется индексация пенсий.