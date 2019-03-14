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С марта пенсии повысили не всем категориям получателей

Киев • УНН

 • 25854 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Пенсионный фонд Украины обнародовал данные средних размеров пенсий по категориям получателей после индексации с 1 марта. Такие данные сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины, передает УНН.

С марта пенсии повысили не всем категориям получателей

По данным Пенсионного фонда Украины, размер выплат пенсий практически не изменился для военнослужащих и получателей социальных пенсий.

Распределение пенсионеров по видам и среднему размеру пенсии в январе и марте 2019 года:

• по возрасту - 8637505 человек, средний размер составил 3158 грн (на 1 января - 2648 грн)
• по инвалидности - 1308323 лица, средний размер - 2527 грн (на 1 января - 1995 грн)
• военнослужащие - 554 245 человек, средний размер - 4691 грн (на 1 января - 4682 грн)
• за выслугу лет - 228 930 человек, средний размер - 2934 грн (на 1 января - 2477 грн)
• социальные пенсии - 80 650 человек, средний размер - 1502 грн (на 1 января - 1500 грн)
• в связи с потерей кормильца - 584 706 человек, средний размер - 2776 грн (на 1 января - 2255 грн).

Как сообщал УНН, с марта в Украине размер пенсии повышен до 8,97 миллиона пенсионеров, одноразовую доплату к пенсии в марте-апреле получат более 2 миллионов пенсионеров. Средняя сумма повышения для тех, чьи пенсии перечислили, достигла 514,5 грн с учетом сумм единовременной доплаты, а для тех, размер пенсии которых вырос - 586,10 грн с учетом единовременной доплаты.

Напомним, в Украине вырос средний размер пенсии на 19,3% - с 2542 грн по состоянию на 1 января до 3033 грн по состоянию на 1 марта.

Украинские Национальные Новости

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