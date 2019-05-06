З початку року середня пенсія зросла на 250 грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Пенсійний фонд України опублікував дані по чисельності пенсіонерів та розмір середньої пенсії станом на 1 квітня 2019 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на ПФУ у Facebook, передає УНН.
Станом на 1 квітня 2019 року в Україні налічується 11,4 млн пенсіонерів.
З початку року середня пенсія виросла на 253,38 грн до 2899,04 грн.
Як повідомляв УНН, майже 9 млн пенсіонерам з березня був збільшений розмір пенсії.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України оприлюднив дані середніх розмірів пенсій за категоріями отримувачів після індексації з 1 березня.