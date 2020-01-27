С начала года более 600 младенцев получили загранпаспорта

"Количество выданных паспортов гражданина Украины для выезда за границу детям в возрасте до 1 года составляет в 2020 году - 630", - говорится в ответе на запрос.

Напомним, в Киеве назвали количество новорожденных на Крещение.

Также стало известно количество новорожденных в столице на Рождество.

Как сообщал УНН, в первый день 2020 года в мире родилось почти 400 тыс. детей.