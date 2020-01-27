З початку року понад 600 немовлят отримали закордонні паспорти
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Від початку року в Україні 630 дітей, віком до 1 року, отримали закордонні паспорти. Про це кореспонденту УНН повідомили у відповідь на запит у Державній міграційній службі України.
"Кількість виданих паспортів громадянина України для виїзду за кордон дітям, віком до 1 року, складає у 2020 році – 630", - йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, у Києві назвали кількість новонароджених на Водохреще.
Також стала відома кількість новонароджених у столиці на Різдво.
Як повідомляв УНН, у перший день 2020 року в світі народилось майже 400 тис. дітей.