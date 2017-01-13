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С начала года полиция начала расследование более 19 тыс. уголовных преступлений

С начала года полиция начала расследование более 19 тыс. уголовных преступлений

Киев • УНН

 • 8767 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В период с 1 по 9 января в органы полиции поступило 146 тыс. обращений от украинцев и начали расследование более 19 тыс. уголовных правонарушений. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Нацполиции Украины - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает корреспондент УНН.

"В целом в органы Нацполиции поступило более 146 тыс. заявлений и сообщений различного характера. Органами предварительного расследования Нацполиции в этот же период в ЕРДР внесены сведения и начали расследование более 19 тыс. уголовных правонарушений. В частности, начали расследование по 51 факту умышленных убийств, 83 фактам тяжких телесных повреждений, из них 16 смертельные. Начали расследование по факту 15 изнасилований, 85 разбойных нападений, 148 угонов транспортных средств и 444 грабежей", - сказал он.

Также в этот период совершили почти 8 500 различных грабежей. По факту кражи составляют 43% от всех зарегистрированных в этот период преступлений.

"В течение этой же декады оперативным работникам удалось раскрыть 87% умышленных убийств, более трети изнасилований, каждое второе тяжкое телесное повреждение, почти каждое второе разбойное нападение. В течение этой декады полицейскими зарегистрировано 254 факта незаконного обращения с оружием, из которых 188 фактов огнестрельное оружие и боеприпасы", - добавил А.Вакуленко.

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