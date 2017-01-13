З початку року поліція розпочала розслідування більше 19 тис. кримінальних правопорушень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У період з 1 по 9 січня до органів поліції надійшло 146 тисяч звернень від українців і розпочато розслідування понад 19 тисяч кримінальних правопоршень. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Нацполіції України – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко, передає кореспондент УНН.
“В цілому до органів Нацполіції надійшло понад 146 тисяч заяв і повідомлень різного характеру. Органами досудового розслідування Нацполіції в цей же період ЄРДР внесено відомості та розпочато розслідування понад 19 тисяч кримінальних правопорушень. Зокрема, розпочато розслідування за 51 фактом умисних вбивств, 83 факти тяжких тілесних ушкоджень, з них 16 смертельні. Розпочато розслідування за фактом 15 зґвалтувань, 85 розбійних нападів, 148 незаконних заволодінь транспортними засобами та 444 грабежі”, — сказав він.
Також в цей період вчинено майже 8,5 тисяч різних грабіжок. Фактично крадіжки становлять 43% від усіх зареєстрованих в цей період злочинів.
“Упродовж цієї ж декади оперативними працівниками вдалося розкрити 87% умисних вбивств, більше третини зґвалтувань, кожне друге тяжке тілесне ушкодження, майже кожен другий розбійний напад. Впродовж цієї декади поліцейськими зареєстровано 254 факти незаконного поводження зі зброєю, з яких 188 фактів вогнепальна зброя та боєприпаси”, — додав О.Вакуленко.