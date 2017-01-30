С начала года на пожарах в Украине погибли более 260 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. С начала года на пожарах в Украине погиб 261 человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.
Так, с начала года в Украине произошло 4 тысячи 287 пожаров, из которых 2 тысячи 932 – в жилом секторе. В 2017 году на пожарах погиб 261 человек, пострадало – 165.
Обычно причиной возникновения пожаров в жилом секторе является человеческий фактор. Ведь именно пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности зачастую приводит к трагическим последствиям.