З початку року на пожежах в Україні загинуло більше 260 людей

Так, з початку року в Україні виникло 4 тисячі 287 пожеж, з яких 2 тисячі 932 – у житловому секторі. У 2017 році на пожежах загинула 261 особа та постраждало – 165.

Зазвичай причиною виникнення пожеж у житловому секторі є людський фактор. Адже саме нехтування елементарними правилами пожежної безпеки найчастіше призводить до трагічних наслідків.