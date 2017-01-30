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З початку року на пожежах в Україні загинуло більше 260 людей

З початку року на пожежах в Україні загинуло більше 260 людей

Київ • УНН

 • 6025 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. З початку року на пожежах в Україні загинула 261 людина. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.

Так, з початку року в Україні виникло 4 тисячі 287 пожеж, з яких 2 тисячі 932 – у житловому секторі. У 2017 році на пожежах загинула 261 особа та постраждало – 165.

Зазвичай причиною виникнення пожеж у житловому секторі є людський фактор. Адже саме нехтування елементарними правилами пожежної безпеки найчастіше призводить до трагічних наслідків.

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