С начала года на контрактную службу в вс рф было принято более 325 тысяч человек - медведев
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев сообщил, что более 325 тысяч человек принято на службу в вс рф с 1 января по 26 сентября 2023 года, пишет УНН.
Детали
медведев провел совещание по вопросам доукомплектования вооруженных сил россии военнослужащими, принятыми по контракту.
замглавы совбеза отметил, что с начала года до 26 сентября на службу в интересах объединенной группировки войск принято более 325 тысяч человек.
По его словам, в россии продолжается работа по доукомплектованию вс контрактниками и контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих.
Дополнение
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 276 670 человек, 4672 танков и сотен единиц другой военной техники.
Опыт 247-го десантно-штурмового полка армии рф подчеркивает чрезвычайное истощение и высокую текучесть кадров в российской армии, даже среди командиров, говорится в новом отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных.
россияне потеряли половину своих десантных войск, которых в 2022 году отправили на войну в Украине. Речь идет о по меньшей мере 15 тысячах российских военных.
На критически важные участки фронта в районе границы Донецкой и Запорожской областей россияне отправляют относительно элитные силы ВДВ уже во главе с командованием. И гибель офицера свидетельствует, что высшие чины и в дальнейшем, не жалея, будут привлекать подобные подразделения, считают аналитики ISW.