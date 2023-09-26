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Ще плюс 400: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

Ще плюс 400: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 276 670 осіб, 4672 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 276 670 (+400) осіб,
  • танків ‒ 4672 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 8946 (+19),
  • артилерійських систем – 6299 (+39),
  • РСЗВ – 792 (+1),
  • засобів ППО ‒ 533 (+0),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 316 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4924 (+29),
  • крилатих ракет ‒ 1529 (+11),
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0),
  • підводних човнів - 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8763 (+17),
  • спеціальної техніки ‒ 925 (+7).

Доповнення

Українська авіація завдала 18 ударів по ворогу.

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