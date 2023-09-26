Ще плюс 400: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 276 670 осіб, 4672 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.09.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 276 670 (+400) осіб,
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- танків ‒ 4672 (+5),
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- бойових броньованих машин ‒ 8946 (+19),
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- артилерійських систем – 6299 (+39),
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- РСЗВ – 792 (+1),
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- засобів ППО ‒ 533 (+0),
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- літаків – 315 (+0),
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- гелікоптерів – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4924 (+29),
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- крилатих ракет ‒ 1529 (+11),
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0),
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- підводних човнів - 1 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 8763 (+17),
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- спеціальної техніки ‒ 925 (+7).
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Доповнення
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