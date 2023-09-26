Еще плюс 400: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 276 670 человек, 4672 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 276 670 (+400) человек,
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- танков - 4672 (+5),
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- боевых бронированных машин - 8946 (+19),
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- артиллерийских систем – 6299 (+39),
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- РСЗВ – 792 (+1),
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- средств ПВО - 533 (+0),
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- самолетов – 315 (+0),
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- вертолетов – 316 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4924 (+29),
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- крылатых ракет - 1529 (+11),
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- кораблей/катеров - 20 (+0),
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- подводных лодок - 1 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 8763 (+17),
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- специальной техники - 925 (+7).
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Дополнение
Украинская авиация нанесла 18 ударов по врагу.