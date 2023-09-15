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ISW назвали показовим знищення командира російського 247-го полку

ISW назвали показовим знищення командира російського 247-го полку

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. На критично важливі ділянки фронту у районі кордону Донецької та Запорізької областей росіяни відправляють відносно елітні сили ВДВ вже на чолі з командуванням. І загибель офіцера свідчить, що вищі чини і надалі, не жаліючи, будуть залучати подібні підрозділи, вважають аналітики ISW, передає УНН

Деталі

Повідомляється, що командир російського 247-го гвардійського десантно-штурмового полку 7-а дивізія ВДВ василь попов загинув у бою в Україні.

василь попов, імовірно, нещодавно замінив петра попова на посаді командира 247-го полку ВДВ у серпні або вересні 2023 року, а василь попов - другий командир 247-го полку, загиблий в бою в Україні після загибелі полковника костянтина зіжевського в лютому 2022 року.

"Повідомляється, що підрозділи 247-го полку діють у районі кордону Донецької та Запорізької областей. Раніше ISW оцінював, що відносно елітні сили ВДВ проводять обмежені контратаки на критично важливих ділянках фронту, і смерть василя попова підтверджує оцінку ISW про те, що ці контратаки, ймовірно, ще більше залучать ці підрозділи", - зазначають аналітики. 

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